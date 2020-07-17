Эксперт объяснил, почему в России маловероятна вторая волна коронавируса

Вторая волна роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, скорее всего, не предвидится, поскольку данное явления более свойственно странам, в которых были предприняты более жёсткие карантинные меры. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— В России карантин соблюдало довольно мало людей — менее 80%, что является необходимым для того, чтобы прекратить распространение заболевания, — рассказал в интервью РИА "Новости" специалист.

Эксперт отмечает, что подобная недисциплинированность, с одной стороны, провоцирует "длинный хвост" пандемии и значительно число заболевших, однако именно она исключает возникновение второй волны распространения инфекции.

— Динамика заболеваний сохранится на каком-то уровне и будет таковой до момента, пока не переболеет около 70% населения и не будет выработан коллективный иммунитет либо не появится вакцина, — уверен Тавадян.

По его словам, вторая волна больше угрожает странам, где вводился жёсткий карантин, поскольку в таком случае число переболевших было искусственно снижено. Поэтому новый рост заболеваемости будет особенно заметен.