Рейтинг акций. Что покупать в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните" прямо сейчас

Супермаркеты регулярно проводят акции и составляют специальные предложения для своих покупателей. Лайф составил рейтинг самых выгодных акций "Пятёрочки", "Магнита" и "Дикси" на этой неделе.

1. Колбасы в "Пятёрочке". Скидки — до 50%

На этой неделе за полкило варёной докторской колбасы "Велком" нужно заплатить всего 150 рублей вместо 300.

Кроме того, действуют скидки на полукопчёную говяжью колбасу "Царицыно" — 43%, молочную ГОСТ от Великолукского мясокомбината — 39%, фермерскую "Черкизово" — 31%.

Выгодно можно купить нарезку сырокопчёной колбасы "Брауншвейгской" или "Столичной", сейчас она на 29% дешевле, в "Дикси" и "Магните" аналогичные нарезки стоят дороже 150 рублей, а в "Пятёрочке" сейчас всего 119 рублей.

2. Крупы в "Дикси". Скидки — до 46%.

Геркулес, смесь пшена и риса, гречку и овсянку с ягодами сейчас в "Дикси" можно купить по акции. Самое выгодное предложение — геркулес "Клинский" за 40 рублей вместо 72.

Гречка "Увелка" в пакетиках без акции стоит около 75–80 рублей, в "Дикси" до 20 июля она продаётся по цене самой дешёвой развесной гречневой крупы — 55 рублей за упаковку.

3. Молочная продукция в "Магните". Скидки — до 34%

До 20 июля в "Магните" можно купить литр молока "Домик в деревне" всего за 54 рубля. Для сравнения — в "Пятёрочке" такое же молоко стоит сейчас больше 80 рублей. В "Дикси" на "Домик в деревне" тоже скидка — 55 рублей вместо 70.

На соседних полках творог и сметана от "Простоквашино" — сэкономить можно 19% и 23%.

4. Чай и кофе в "Пятёрочке". Скидки — до 42%

Молотый кофе "Эгоист" стоит на этой неделе 270 рублей вместо 400. А чай Tess продаётся на 38% дешевле — 55 рублей за пачку. В "Дикси" чай Tess тоже сейчас по акции, но дороже — 60 рублей за упаковку.

Для любителей рассыпного чая тоже есть предложения: чёрный листовой Greenfield — 160 рублей, зелёный, в упаковке побольше, — 220 рублей.

Скидки на некоторые бренды чая и кофе в "Пятёрочке" сейчас есть, но можно найти товары этой же категории дешевле на тех же полках супермаркета.

5. Овощи и фрукты в "Дикси". Скидки — до 56%

Сейчас картошка в "Дикси" стоит 40 рублей за килограмм, гладкие огурцы — 60 рублей, томаты "сливка" — 90 рублей. Уже появились скидки на узбекские нектарины — 56%, на 20% выгоднее можно купить абрикосы и сливы.