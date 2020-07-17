Россияне рассказали об изменении отношений в семье за время эпидемии коронавируса

Почти каждый пятый россиянин считает, что за время длительного нахождения дома во время эпидемии коронавируса в России его отношения с супругом или супругой стали хуже. Лишь 6% заявили о прогрессе в отношениях. А 76% вообще не заметили никаких изменений. Такие данные социологического исследования аналитического центра НАФИ приводит RT.

Согласно данным опроса, 10% респондентов отметили нарушение связи с детьми. Но 13%, напротив, отмечают, что длительное нахождение дома сплотило их с детьми, улучшилось взаимопонимание.

Об ухудшении общения с родителями заявили 5% респондентов. В то время как 19% утверждают, что общение с родными стало лучше.

Отмечается, что опрос проходил в июне 2020-го на всей территории России. В онлайн-тестировании приняло участие 500 человек в возрасте от 18 лет.