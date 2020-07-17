Врач рассказала, как быстро побороть сонливость на работе

Если вы уже находитесь на рабочем месте, а ваши душа и тело по-прежнему пребывают где-то около подушки с одеялком, то, скорее всего, организм не успел нормально отдохнуть. Многие в такой ситуации прибегают к помощи большого количества кофеина, однако есть и другой путь. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова.

— Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания, — сказала она в интервью радио Sputnik.

Она отмечает, что для преодоления сонливости по утрам некоторые люди принимают контрастный душ, после чего пытаются себя разбудить напитками с кофеином — чаем, кофе или, что ещё хуже, различными энергетиками. Однако доктор крайне не рекомендует подобные шаги, тем более объединять их. По её словам, это приводит к ослабленной работе надпочечников, а душ лишь усугубляет ситуацию.

— Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить её регулярно, она помогает не снижать уровень активности. Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьёт достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться, — продолжает Павлова.

При этом говоря о причинах сонливости, доктор уверена. что в большинстве ситуация они кроются в том, что человек попросту поздно ложится спать и организм не успевает нормально отдохнуть. В этой ситуации рекомендуется нормализовать режим сна и тогда не потребуется никаких хитростей, чтобы быть в форме по утрам.