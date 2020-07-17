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Синоптики обещают москвичам облачную пятницу и небольшой дождь

Температура воздуха поднимется до 21 градуса.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В пятницу, 17 июля, в Московском регионе ожидается облачная погода с небольшими прояснениями и местами небольшим дождём. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в российской столице днём составит +19°...+21°, ночью опустится до +12°...+14°. В Подмосковье днём столбики термометров будут показывать +17°...+22°, в ночные часы — +9°...+14°.

Ветер западной четверти, скорость 5–10 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и к ночи достигнет 748 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что, по прогнозам синоптиков, вторая половина лета в России будет жаркой.

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