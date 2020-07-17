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Депутат Рады заявил, что Зеленский уже год обманывает украинцев

По словам парламентария, "эта бестолковая власть должна уйти в отставку".

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Фото © ТАСС / Николаев Иван

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко уверен, что год работы президента Владимира Зеленского и его команды — это год обмана избирателей. Об этом говорится на сайте политической партии.

Это был год колоссального обмана людей. Ни президент Зеленский, ни монобольшинство не выполнили принципиальных обещания, которые давали людям. Мира нет, конфликт на востоке страны продолжается, а в результате их борьбы с бедностью люди стали ещё беднее, — отметил нардеп.

Бойко подчеркнул, что в связи с этим не вызывает удивления тот факт, что уровень поддержки украинской власти со стороны населения падает.

В условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривал вопрос легализации казино, который является абсолютно неуместным. Этому цинизму нужно положить конец, а эта бестолковая власть должна уйти в отставку, — резюмировал депутат.

Ранее парламентарий от этой же политической силы Вадим Рабинович также обвинил главу государства в нарушении предвыборного обещания не пользоваться государственным жильём, когда Зеленский переехал жить в резиденцию в Конча-Заспе.

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