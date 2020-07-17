Депутат Рады заявил, что Зеленский уже год обманывает украинцев

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко уверен, что год работы президента Владимира Зеленского и его команды — это год обмана избирателей. Об этом говорится на сайте политической партии.

— Это был год колоссального обмана людей. Ни президент Зеленский, ни монобольшинство не выполнили принципиальных обещания, которые давали людям. Мира нет, конфликт на востоке страны продолжается, а в результате их борьбы с бедностью люди стали ещё беднее, — отметил нардеп.

Бойко подчеркнул, что в связи с этим не вызывает удивления тот факт, что уровень поддержки украинской власти со стороны населения падает.

— В условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривал вопрос легализации казино, который является абсолютно неуместным. Этому цинизму нужно положить конец, а эта бестолковая власть должна уйти в отставку, — резюмировал депутат.