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Реку в Брянске затянуло большое нефтяное пятно — видео

Причина его появления пока не установлена.

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Река Десна в Брянске покрылась сплошным нефтяным пятном неизвестного происхождения. Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях местные рыбаки.

Как видно на представленных кадрах, радужное пятно растянулось по всему руслу реки, от берега до берега, и медленно движется вниз по течению. Горожане в комментариях отмечают, что причиной случившегося мог стать земснаряд — судно, используемое для дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.

Некоторые пользователи уверены, что топливо могло оказаться в реке из бака моторной лодки, другие винят в случившемся расположенную неподалёку нефтебазу. Официальных комментариев по данному поводу не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что на Колыме выясняют причину появления нефтяного пятна в бухте Нагаева.

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