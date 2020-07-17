Реку в Брянске затянуло большое нефтяное пятно — видео

Река Десна в Брянске покрылась сплошным нефтяным пятном неизвестного происхождения. Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях местные рыбаки.
Как видно на представленных кадрах, радужное пятно растянулось по всему руслу реки, от берега до берега, и медленно движется вниз по течению. Горожане в комментариях отмечают, что причиной случившегося мог стать земснаряд — судно, используемое для дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.
Некоторые пользователи уверены, что топливо могло оказаться в реке из бака моторной лодки, другие винят в случившемся расположенную неподалёку нефтебазу. Официальных комментариев по данному поводу не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что на Колыме выясняют причину появления нефтяного пятна в бухте Нагаева.