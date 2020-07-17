Анонимный покупатель приобрёл частный остров около Ирландии за $6 миллионов

Частный остров у побережья Ирландии с тремя пляжами, семью домами и дикой природой был продан за более чем 6,3 миллиона долларов. При этом анонимный покупатель даже не стал его посещать, а ознакомился только с видеопрезентацией. Об этом сообщает CNN.

— Остров Хорс, 157-акровый (около 63 гектаров. — Прим. Лайфа) участок земли к юго-западу от Ирландии, был продан после переговоров, которые в основном проходили по WhatsApp, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в XIX веке на острове находилось шахтёрское поселение, там велась добыча меди, в 1841 году население достигло своего пика в 137 человек, но к 1960-му все оттуда уехали. Теперь там находится частный пирс для паромов и яхт, вертолётная площадка, тренажёрный зал, теннисный корт и "игровой дом для кораблекрушений". На Хорсе также имеется собственная электросеть, система водоснабжения и канализация.

Агенты по недвижимости, которые занимались продажей, отметили, что во время пандемии спрос на острова несколько вырос. По их словам, это связано с тем, что многие курорты оказались недоступны для людей, поэтому они задумались о покупке собственных. И в данном случае покупателю повезло, ведь из окна спальни открывается отличный вид на океан.