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Пушков заявил, что Украина не сможет существовать без России

Он отметил, что без РФ украинские власти не смогут просить кредиты у международных партнёров.

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона о "уязвимом перед вторжением России Киевом" сообщил, что Незалежная не может существовать без РФ.

Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее "вторжение России", которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре фэнтези, — написал он на своей странице в "Телеграме".

По словам Пушкова, причина таких высказываний заключается в том, что без РФ "теряется смысл существования Украины", поскольку у этой страны нет "другого места в мире, как относительно России". Он отметил, что нашей стране Украина нужна как невраждебная или, в лучшем случае, дружественная страна.

Но в целом Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России. С Украиной же всё наоборот: без России она пропадёт. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО? — подчеркнул сенатор.

Пушков также добавил, что именно РФ и "фантазии о её намерениях" придают смысл существованию Незалежной, поэтому без России она обойтись не сможет.

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