В Минобороны РФ рассказали, почему США решили выйти из ДОНа

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что одной из причин выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) является их желание полностью контролировать космическое пространство.

— Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.) и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы, — рассказал он в интервью газете "Красная звезда".

Рыжков также добавил, что ещё одной причиной является нежелание Штатов допускать инспекцию своей территории, поскольку преимущества российской стороны в получении информации выросли.

Он подчеркнул, что обстановка вокруг договора начала ухудшаться с сентября 2013 года. Тогда представители США отказались допускать российский самолёт Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой наблюдения к выполнению полётов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона.

— Ещё больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации российских самолётов наблюдения Ту-154МЛК-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. Первый наблюдательный полёт с отечественной цифровой аппаратурой наблюдения над США осенью 2017 года ещё больше подстегнул противников договора. Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнёров примерно на шесть-семь лет, — поведал начальник центра.