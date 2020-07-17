Тысячи людей вышли на крестный ход памяти Романовых в Екатеринбурге — видео

В Екатеринбурге состоялся ежегодный крестный ход памяти последнего российского императора Николая II и его семьи, которые были расстреляны в 1918 году. Видеозапись с места событий была опубликована в соцсетях.

Участники хода прошли от Храма-на-Крови, который был возведён на месте расстрела, до Ганиной ямы, где в 1918 году были уничтожены останки царевичей. По словам организаторов, паломники преодолели 21 километр пути. Сто лет назад этим же маршрутом расстрельная бригада вывозила останки Романовых.

До этого перед самим храмом состоялась Божественная литургия, на которой всем пришедшим бесплатно раздавались маски и антисептики.