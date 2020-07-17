Меган Маркл собирается баллотироваться на пост президента США

Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Об этом заявила королевский эксперт Беверли Тёрнер, передаёт The Mirror.

Однако отмечается, что речь идёт не о предстоящих выборах главы государства, а о долгосрочной перспективе.

— Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это всё часть плана. Может, это произойдёт не очень скоро, но это случится, — подчеркнула эксперт.

Ранее появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт c агентством Harry Walker в Нью-Йорке, согласно которому пара должна выступать на различных форумах и конференциях. За одно выступление супруги могут получить около миллиона долларов.