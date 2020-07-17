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Меган Маркл собирается баллотироваться на пост президента США

Эксперт отметила, что это всё часть плана, добавив, что это точно случится.

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Фото © ТАСС / PA

Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Об этом заявила королевский эксперт Беверли Тёрнер, передаёт The Mirror.

Однако отмечается, что речь идёт не о предстоящих выборах главы государства, а о долгосрочной перспективе.

Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это всё часть плана. Может, это произойдёт не очень скоро, но это случится, — подчеркнула эксперт.

Ранее появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт c агентством Harry Walker в Нью-Йорке, согласно которому пара должна выступать на различных форумах и конференциях. За одно выступление супруги могут получить около миллиона долларов.

Напомним, 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл вышли из королевской семьи, отказавшись от всех титулов. Также они больше не будут получать финансирование из бюджета страны. При этом пара сохранила титулы герцога и герцогини Сассекских. Лайф сообщал, что супруги сменили место жительства, переехав с канадского острова Ванкувер в Лос-Анджелес, а также решили взять новую фамилию.

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