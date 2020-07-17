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Учёный заявил, что коронавирус не исчезнет со временем

В то же время, по его словам, у людей выработается иммунитет к заболеванию.

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Фото © АР / ТАСС

Со временем коронавирус едва ли сможет бесследно исчезнуть, однако постепенно он, скорее всего, потеряет свою патогенность. Такое заявление сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

У людей появится среднесрочный иммунитет. Совокупно около 70% россиян в том или ином виде перенесут заболевание, что позволит выработать коллективный иммунитет,сказал он в интервью РИА "Новости".

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что, согласно последним исследованиям, уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%.

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