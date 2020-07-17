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Более тонны плазмы крови заготовили в Москве для лечения коронавируса

По данным врачей, после переливания донорской плазмы среднетяжёлым пациентам их шанс оказаться на ИВЛ снижается на 63%, а вероятность выздоровления тяжёлых больных увеличивается на 19%.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

С начала апреля столичными врачами заготовлено более тонны плазмы крови с антителами для борьбы с коронавирусной инфекцией. Донорами стали более 1750 переболевших жителей Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С апреля этого года в Москве заготовили более тонны плазмы с антителами к коронавирусу. И это благодаря 1788 донорам, которые сдали кровь после выздоровления. Кроме того, 215 горожан сделали это повторно. Мы благодарим всех, кто откликнулся: вы помогаете многим пациентам победить болезнь. В наших стационарах уже более 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц, — сообщила Ракова.

Ранее Лайф сообщал, что, по заявлениям учёного, коронавирус не исчезнет со временем, однако и заболеваемость значительно снизится.

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