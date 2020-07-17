Более 25 тысяч москвичей нашли работу через Центр занятости во время пандемии

Более 25 тысяч москвичей нашли работу во время пандемии, несмотря на период нерабочих дней и экономический кризис, вызванный коронавирусом. Помог им в этом столичный Центр занятости, который перешёл в дистанционный режим работы, сообщает заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

— С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги Центра занятости населения в онлайн. Несмотря на то что многие компании приостановили набор персонала, устроиться на работу всё равно было возможно. С середины марта Центр занятости населения помог с трудоустройством более чем 25 тысячам москвичей, — рассказала заместитель мэра.

По её словам, многие вакансии были связаны с дистанционной работой. Так, самыми востребованными из них стали логистические менеджеры, курьеры, водители, упаковщики и складские рабочие. В силу обстоятельств их работа во время пандемии ценилась больше всего. Также востребованными были операторы call-центров, менеджеры по онлайн-продажам и специалисты онлайн-сервисов.

Поскольку множество процессов необходимо было автоматизировать, а также появилась резкая необходимость в создании онлайн-сервисов, в некоторых случаях даже с нуля, сохранился спрос и на IT-специалистов. Больше всего из этой сферы были востребованы программисты, мобильные разработчики, тестировщики, интернет-маркетологи, таргетологи и веб-дизайнеры.