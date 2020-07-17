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В Instagram появился сервис для совершения онлайн-покупок

Пока новая функция работает только на территории США.

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В популярной соцсети "Инстаграм" появился новый сервис, благодаря которому пользователи смогут совершать онлайн-покупки, не выходя из приложения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Узнайте о последних тенденциях, получите персональные рекомендации и просмотрите эксклюзивные новинки в одном месте, которые затем можно купить онлайн, — говорится в сообщении.

Новинка получила название Instagram Shop и, по заверениям компании, в новом разделе будут представлены, например, каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов. Отмечается, что пока он доступен только на территории США, однако в будущем планируется открыть его и для жителей других стран.

Ранее Лайф сообщал, что в "Инстаграме" появилась функция заказа еды.

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