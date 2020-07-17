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ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"

По величине активов он занимал 362-е место в банковской системе РФ.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Банк России аннулировал лицензию у банка "Кузнецкий мост" (Москва). Основанием стало обращение кредитной организации в связи с решением о ликвидации, в банк назначат ликвидационную комиссию.

Основанием для аннулирования лицензии у банка "Кузнецкий мост" (АО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о её добровольной ликвидации, — говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России отмечают, что у организации достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

Ранее в июле Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы" за нарушение законов и нормативов и несвоевременное исполнение клиентских платежей.

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