Заммэра Томска по безопасности арестовали по делу о крупной взятке

Кировский районный суд Томска постановил арестовать сроком на два месяца задержанного накануне заместителя мэра города по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Следствием ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

— Ходатайство следствия удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 сентября, — сообщила представитель областного суда.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Томской области, по предварительным данным, чиновник получил деньги в период с 2016 по 2018 год. За незаконное вознаграждение он должен был поспособствовать, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы.