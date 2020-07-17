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Заммэра Томска по безопасности арестовали по делу о крупной взятке

Согласно распоряжению суда, Евгений Суриков будет находиться под стражей до 16 сентября.

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Кировский районный суд Томска постановил арестовать сроком на два месяца задержанного накануне заместителя мэра города по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Следствием ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

Ходатайство следствия удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 сентября, — сообщила представитель областного суда.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Томской области, по предварительным данным, чиновник получил деньги в период с 2016 по 2018 год. За незаконное вознаграждение он должен был поспособствовать, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы.

Как сообщал Лайф, ранее по делу о взяточничестве и вымогательстве арестовали двух сотрудников "Матросской Тишины".

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