СМИ: Ключевая фигура скандала вокруг немецкой компании Wirecard скрывается в России

Бывший член совета директоров компании Wirecard Ян Марсалек сбежал в Россию после скандала с рыночными махинациями. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в органах правосудия, дипломатических и предпринимательских кругах.

В середине июня по итогам аудита выяснилось, что на счетах компании Wirecard отсутствуют 1,9 миллиарда евро, до этого фигурировавшие в финансовых отчётах. Глава компании Маркус Браун покинул свой пост, отсутствие денег до сих пор не объяснено. По мнению прокуратуры, их никогда не существовало, а компания занималась обманом вкладчиков.

Отмечается, что Марсалек находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб. По данным издания, он часто посещал Россию в последние годы.

Газета утверждает, что бывший топ-менеджер прибыл в российскую столицу в июне чартерным рейсом из австрийского Клагенфурта через Таллин и Минск. Также Handelsblatt заявляет, что перед своим бегством Марсалек перевёл в Россию из ОАЭ крупную сумму денег в виде биткоинов. Однако никаких доказательств этому издание не приводит.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование группы Bellingcat сообщил, что фамилия Марсалека фигурирует в российском регистре прибывших и убывших лиц, который охватывает и Белоруссию. Утверждается, что он якобы мог сотрудничать со спецслужбами РФ и, возможно, работать на них.

В свою очередь, газета Financial Times 9 июля опубликовала статью, в которой говорится, что Марсалек пытался убедить трейдеров в близком знакомстве с британскими спецслужбами, показывая им результаты расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём в Солсбери.