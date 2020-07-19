"Все люди в ужасе". Односельчане рассказали об экс-директоре "Ростсельмаша", на которого напали в собственном доме

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Соседи бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, на которого неизвестные напали в его собственном доме, рассказали Лайфу, что шокированы случившимся.

— Мы сами в ужасе, все люди в ужасе, — отметили пенсионерки.

По их словам, 83-летний мужчина за свои труды получил звания почётного гражданина Ростовской области и Азовского района. Он провёл газ в село, восстановил детский садик, а также добился постройки больницы.

Кроме того, Песков построил церковь и смог договориться, чтобы почтовое отделение осталось на старом месте.

— Хороший мужик, он очень много сделал для нашего села, — сказали местные жители.

Напомним, неизвестные ворвались в дом Пескова и избили его. Сестру экс-директора неизвестные пытали, в результате чего она погибла. Сам Песков после нападения лишился памяти.