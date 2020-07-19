Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Организовали банду". Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть режим — видео

Белорусский лидер уверен, что нападения извне не будет, а проблема кроется внутри страны.

423

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что его политические оппоненты предпримут попытку силового свержения власти. Он провёл параллель с ситуацией 2010 года, когда во время выборов главы государства протестующие ворвались в Дом Правительства.

На встрече с военнослужащими 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады он отметил, что тогда в акции участвовало 400 боевиков, которые пытались раскачать ситуацию изнутри страны, их власти знали пофамильно. Ещё 400, по его словам, "могли как-то шевелиться", а остальные были зеваками.

И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом Правительства. Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант — свержения существующего правительства или же расшатать обстановку — остаётся по-прежнему актуальным, подчеркнул Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил, что в текущей ситуации не будет нападения на Белоруссию извне и проблема кроется внутри.

Ранее сообщалось, что ЦИК Белоруссии отказалась регистрировать соперника Лукашенко Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Последний 21 июня был задержан по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с ним по делу проходит около 20 человек, в том числе его сын. Белорусский КГБ нашёл доказательства вины оппонента.

Выбор редакции

Loading...