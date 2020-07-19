"Организовали банду". Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть режим — видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что его политические оппоненты предпримут попытку силового свержения власти. Он провёл параллель с ситуацией 2010 года, когда во время выборов главы государства протестующие ворвались в Дом Правительства.

На встрече с военнослужащими 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады он отметил, что тогда в акции участвовало 400 боевиков, которые пытались раскачать ситуацию изнутри страны, их власти знали пофамильно. Ещё 400, по его словам, "могли как-то шевелиться", а остальные были зеваками.

— И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом Правительства. Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант — свержения существующего правительства или же расшатать обстановку — остаётся по-прежнему актуальным, — подчеркнул Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил, что в текущей ситуации не будет нападения на Белоруссию извне и проблема кроется внутри.