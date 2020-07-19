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Подарок от "Динамо". "Локомотив" третий раз подряд напрямую попал в Лигу чемпионов

"Краснодар" упустил шанс догнать железнодорожников.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В перенесённом матче 23-го тура РПЛ московское "Динамо" неожиданно обыграло "Краснодар" со счётом 2:0. Голами в составе столичной команды отметились воспитанник клуба Вячеслав Грулёв и экс-игрок "Краснодара" Жоаозиньо. Из-за поражения "быки" окончательно попрощались с шансами подвинуть "Локомотив" со второго места в турнирной таблице. Это значит, что железнодорожники третий год напрямую попадают в групповой этап Лиги чемпионов.

Сами же динамовцы обеспечили себе шестое место в чемпионате России. Если в финале Кубка страны "Зенит" победит "Химки", то бело-голубые и вовсе попадут в еврокубки.

Финал Кубка России состоится 25 июля в Екатеринбурге.

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