Подарок от "Динамо". "Локомотив" третий раз подряд напрямую попал в Лигу чемпионов

В перенесённом матче 23-го тура РПЛ московское "Динамо" неожиданно обыграло "Краснодар" со счётом 2:0. Голами в составе столичной команды отметились воспитанник клуба Вячеслав Грулёв и экс-игрок "Краснодара" Жоаозиньо. Из-за поражения "быки" окончательно попрощались с шансами подвинуть "Локомотив" со второго места в турнирной таблице. Это значит, что железнодорожники третий год напрямую попадают в групповой этап Лиги чемпионов.