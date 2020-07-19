Дзюба забил "Спартаку" и устроил потасовку с Соболевым. Как "Зенит" вышел в финал Кубка России

Матч "Зенита" и "Спартака" ждали с особым нетерпением все футбольные фанаты. Ещё задолго до дня встречи велись споры о месте проведения игры и о судействе. И накал страстей перенёсся на поле. Форвард Артём Дзюба бурно выяснял отношения с молодым нападающим "Спартака" Александром Соболевым, наставник красно-белых Доменико Тедеско активно размахивал руками, а Сергей Семак даже получил жёлтую карточку. Матч принципиальных соперников выдался на загляденье!
Счёт в матче открыл Дзюба благодаря реализованному пенальти на 24-й минуте.
Гол Артёма Дзюбы с пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 19, 2020
📺 #ЗенитСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/Ylrk3kHuAR
В концовке тайма началась настоящая перестрелка. На 43-й минуте отличился Самюэль Жиго, но VAR этот гол отменил. В добавленное время "Спартак" всё же сравнял счёт. Отличился Соболев — 1:1.
Гол Александра Соболева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 19, 2020
📺 #ЗенитСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/rtgwG00Cc3
Но радость москвичей была недолгой. На гол Соболева ответил Далер Кузяев — 2:1. Этот гол и решил исход встречи, так как во втором тайме мяч в ворота не залетал.
⚽ Гол Далера Кузяева в концовке первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 19, 2020
📺 #ЗенитСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/4ReQ9h5cJt
Таким образом, "Зенит" становится вторым финалистом Кубка России. Ранее "Химки" обыграли "Урал" (3:1) и вышли в финал кубка страны. После встречи главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфёнов объявил о своей отставке.
Финал состоится 25 июля в Екатеринбурге.
Кубок России. 1/2 финала.
"Зенит" — "Спартак" — 2:1.
Голы: Дзюба 24' (1:0, пенальти), Соболев 45+1' (1:1), Кузяев 45+3' (2:1).