Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Дзюба забил "Спартаку" и устроил потасовку с Соболевым. Как "Зенит" вышел в финал Кубка России

В Санкт-Петербурге команда Сергея Семака обыграла красно-белых со счётом 2:1.

90

Матч "Зенита" и "Спартака" ждали с особым нетерпением все футбольные фанаты. Ещё задолго до дня встречи велись споры о месте проведения игры и о судействе. И накал страстей перенёсся на поле. Форвард Артём Дзюба бурно выяснял отношения с молодым нападающим "Спартака" Александром Соболевым, наставник красно-белых Доменико Тедеско активно размахивал руками, а Сергей Семак даже получил жёлтую карточку. Матч принципиальных соперников выдался на загляденье!

Счёт в матче открыл Дзюба благодаря реализованному пенальти на 24-й минуте.

В концовке тайма началась настоящая перестрелка. На 43-й минуте отличился Самюэль Жиго, но VAR этот гол отменил. В добавленное время "Спартак" всё же сравнял счёт. Отличился Соболев — 1:1.

Но радость москвичей была недолгой. На гол Соболева ответил Далер Кузяев — 2:1. Этот гол и решил исход встречи, так как во втором тайме мяч в ворота не залетал.

Таким образом, "Зенит" становится вторым финалистом Кубка России. Ранее "Химки" обыграли "Урал" (3:1) и вышли в финал кубка страны. После встречи главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфёнов объявил о своей отставке.

Финал состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Кубок России. 1/2 финала.

"Зенит" — "Спартак" — 2:1.

Голы: Дзюба 24' (1:0, пенальти), Соболев 45+1' (1:1), Кузяев 45+3' (2:1).

Выбор редакции

Loading...