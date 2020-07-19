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Регион
Опубликовано 19 июля 2020, 18:33

Хэмилтон повторил рекорд Шумахера, который держался 14 лет

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA

Британский гонщик выиграл Гран-при Венгрии восьмой раз.

На легендарной трассе Хунгароринг завершился третий этап чемпионата мира в классе "Формула-1". Победителем Гран-при Венгрии стал шестикратный чемпион из команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Он обошëл ближайшего преследователя на девять секунд, а пилотов Ferrari — и вовсе на круг.

Российский гонщик Даниил Квят не смог повторить успех прошлого Гран-при, финишировав за пределами очковой зоны, — на 12-м месте.

После Гран-при Венгрии Хэмилтон возглавил личный зачëт чемпионата мира, обойдя своего напарника по Mercedes Валттери Боттаса. На третье место вышел Макс Ферстаппен из Red Bull.

Кроме того, Хэмилтон сравнялся с рекордом Шумахера, одержав победу в одной и той же гонке восемь раз. Михаэль столько же раз побеждал на Гран-при Франции, последний раз — в 2006 году.

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Дмитрий Садылко
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