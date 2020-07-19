Хэмилтон повторил рекорд Шумахера, который держался 14 лет

Британский гонщик выиграл Гран-при Венгрии восьмой раз.

На легендарной трассе Хунгароринг завершился третий этап чемпионата мира в классе "Формула-1". Победителем Гран-при Венгрии стал шестикратный чемпион из команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Он обошëл ближайшего преследователя на девять секунд, а пилотов Ferrari — и вовсе на круг.

CLASSIFICATION ⏱️



Back-to-back wins for @LewisHamilton - and he takes top spot in the driver standings after Round 3 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/25A5hfLDZI — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Российский гонщик Даниил Квят не смог повторить успех прошлого Гран-при, финишировав за пределами очковой зоны, — на 12-м месте.

После Гран-при Венгрии Хэмилтон возглавил личный зачëт чемпионата мира, обойдя своего напарника по Mercedes Валттери Боттаса. На третье место вышел Макс Ферстаппен из Red Bull.