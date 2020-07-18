Хэмилтон на "мерседесе" выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Для него это уже привычно на этой трассе.

Льюис Хэмилтон на "мерседесе" пришёл первым на квалификации третьего этапа чемпионата мира в классе машин "Формула-1" — Гран-при Венгрии.

Британский гонщик уложился в 1 минуту 13,447 секунды. Для него это уже седьмое подобное достижение в Венгрии.

Второе место занял ещё один член команды "Мерседеса" — Валттери Боттас. Третьим пришёл Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт".

А вот россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" будет стартовать лишь с 17-го места. Гонка запланирована на завтра, 16:10 мск.