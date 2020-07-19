В Испании полиция пресекла матч между больными CoViD-19 и здоровыми

Испанская полиция задержала подозреваемого в организации футбольного матча между заражёнными коронавирусом и здоровыми людьми в провинции Наварра. Об этом сообщает El Confidencial.

Отмечается, что мужчина в соцсетях искал участников игры, которая должна была состояться в городе Памплоне. Правоохранительные органы обвинили его в преступлении против здоровья населения. Расследование дела продолжается.

Выдвигалась версия, что деньги, заработанные во время матча, должны были пойти на поддержку наиболее пострадавших от пандемии. Но она не подтвердилась.