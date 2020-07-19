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В Испании полиция пресекла матч между больными CoViD-19 и здоровыми

Игроков и зрителей собирали через социальные сети.

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Фото © Pixabay

Испанская полиция задержала подозреваемого в организации футбольного матча между заражёнными коронавирусом и здоровыми людьми в провинции Наварра. Об этом сообщает El Confidencial.

Отмечается, что мужчина в соцсетях искал участников игры, которая должна была состояться в городе Памплоне. Правоохранительные органы обвинили его в преступлении против здоровья населения. Расследование дела продолжается.

Выдвигалась версия, что деньги, заработанные во время матча, должны были пойти на поддержку наиболее пострадавших от пандемии. Но она не подтвердилась.

Ранее Лайф сообщал, что в Испании начнут штрафовать за посещение пляжей без масок.

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