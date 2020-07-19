Отпуск на "даче Хрущёва". Зеленского обвинили в растрате средств на отдых в элитной резиденции

Президент Украины Владимир Зеленский проведёт десятидневный отпуск в государственной резиденции на острове Бирючий в Херсонской области, более известной как дача советского лидера Никиты Хрущёва. Об этом сообщил на своей странице в Facebook политолог Тарас Черновол. Он же уточнил, что ещё в начале своего президентства Зеленский обещал ликвидировать многие госрезиденции, а вместо этого восстановили ещё одну старую.
– Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции), — написал Черновол.
По словам политолога, украинский лидер проведёт свой отдых без супруги Елены, которая совсем недавно вылечилась после коронавируса. В то же время Черновол задался вопросом, будет ли присутствовать в резиденции пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которую некоторые украинские СМИ заподозрили в любовной связи с Владимиром Зеленским.
Как сообщал Лайф, ранее на Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского появилась 8 июля. Её автором стал политтехнолог Виктор Уколов, который припомнил президенту обещание уйти в отставку при нарушении закона. 7-го числа глава Незалежной признался, что не задекларировал сумму доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа, что является нарушением закона "О предупреждении коррупции". Всего за девять дней петиция набрала необходимое количество голосов для рассмотрения на официальном уровне.