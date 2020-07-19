Отпуск на "даче Хрущёва". Зеленского обвинили в растрате средств на отдых в элитной резиденции

Президент Украины Владимир Зеленский проведёт десятидневный отпуск в государственной резиденции на острове Бирючий в Херсонской области, более известной как дача советского лидера Никиты Хрущёва. Об этом сообщил на своей странице в Facebook политолог Тарас Черновол. Он же уточнил, что ещё в начале своего президентства Зеленский обещал ликвидировать многие госрезиденции, а вместо этого восстановили ещё одну старую.

– Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции), — написал Черновол.

По словам политолога, украинский лидер проведёт свой отдых без супруги Елены, которая совсем недавно вылечилась после коронавируса. В то же время Черновол задался вопросом, будет ли присутствовать в резиденции пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которую некоторые украинские СМИ заподозрили в любовной связи с Владимиром Зеленским.