Петиция за отставку Зеленского собрала необходимое количество подписей

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского за девять дней набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

По состоянию на 06:00 мск 18 июля за уход украинского лидера со своего поста высказалось 26 722 человека при необходимых 25 тысячах.