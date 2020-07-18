В Московской области загорелся склад картона на площади 7,5 тысячи квадратов — видео

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В городском округе Мытищи Московской области загорелся склад картона на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Возгорание произошло в 2:56 мск по адресу деревня Красная Горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1. В 4:12 мск пожар был локализован.

Отмечается, что в одном метре от склада находится здание газовой котельной.

К тушению огня привлечены 85 человек и 26 единиц техники. Информации о погибших или пострадавших не поступало.