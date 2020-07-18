Бразильские врачи призвали отказаться от использования препарата, который принимает больной CoViD-19 президент страны

Специалисты из Бразильского общества инфектологии призвали не использовать гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении организации.

Медики считают, что препарат нужно исключить из курса лечения на любой стадии развития заболевания. Учёные обратились к Министерству здравоохранения страны с призывом пересмотреть политику лечения пациентов с коронавирусом, так как препарат может вызывать побочные эффекты и быть опасным для здоровья.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого ранее был обнаружен коронавирус, для лечения принимает именно гидроксихлорохин.