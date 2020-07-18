Число случаев коронавируса в мире превысило 14 миллионов

Число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило отметку в 14 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 04:00 мск в мире насчитывается 14 041 508 заболевших. Скончалось 600 665 человек. Лидером среди стран с наибольшим числом людей, больных CoViD-19, являются США (3 641 335). Далее идут Бразилия (2 046 328) и Индия (1 003 832).
Количество выздоровевших достигло 7 818 409 человек. Проведено 44 203 733 теста.
Ранее эксперт объяснил, почему в России маловероятна вторая волна коронавируса.