Учёные открыли очередной симптом коронавируса. И снова во рту

Испанские учёные выявили новый ранее неизвестный симптом коронавируса. Они изучили более 20 пациентов в возрасте от 40 до 69 лет и выяснили, что признак болезни появлялся у 30% из них за несколько дней до проявления других симптомов. Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале JAMA Dermatology.

Речь идёт о энантеме в ротовой полости — ярко выраженной сыпи на слизистой оболочке рта. Пока сложно сказать, насколько этот симптом распространён среди тех, кто заражается коронавирусом, так как глубокое исследование осложняется техникой безопасности.

Ранее группа бразильских учёных обнаружила симптомы коронавируса, также связанные с ротовой полостью. Выяснилось, что следствием общего ухудшения здоровья при инфицировании являются жёлтые язвы во рту и глубокие трещины, а также и другие воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках.