Собянин: Москву невозможно сделать закрытым городом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что Москву невозможно сделать закрытым из-за коронавируса городом. Градоначальник также рассказал, что сегодня в столице уже открылись рестораны, гостиницы, турагентства и экскурсии, аттракционы и парки — всё, что интересует туристов.

— Мы не боимся, что кто-то нам что-то привезёт. Москва — это крупнейший транспортный хаб страны, постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают, бывают в командировках и на отдыхе. Сделать Москву закрытым городом невозможно, — отметил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Собянин выразил надежду, что внутренний российский турпоток будет ненамного меньше, чем в прошлом году, и восполнится за оставшиеся месяцы. Также он оптимистично смотрит на ситуацию с иностранными туристами.

— Зарубежных туристов, к сожалению, намного меньше приедет к нам в этом году. Надеемся, взаимные туристические потоки осенью-зимой начнут восстанавливаться. В целом от туристической отрасли Москва получала около 120 миллиардов рублей в год только налогов в городской бюджет. Если даже и будет какое-то серьёзное падение в этом году, надеюсь, этот бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого всё, — добавил градоначальник.

А тот факт, что Европа, США, Китай, Юго-Восточная Азия из-за коронавируса закрыты для гостей, Собянин назвал хорошим шансом для внутреннего туризма в России. Уже сейчас многие россияне стремятся на отдых в Крым, на Кубань, в Сибирь.