Нидерланды через шесть лет решились выяснить роль Киева в крушении MH17

В Нидерландах Фонд безопасности полётов по прошествии шести лет после крушения Boeing MH17 решил выяснить, почему власти Украины разрешили тогда полёты над местом вооружённого конфликта. Об этом сообщили в нидерландском МИД.

Ранее адвокат, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, сообщил, что власти этой европейской страны согласились изучить обстоятельства крушения с этой точки зрения.

Нужно отметить, что Фонд безопасности полётов — это некоммерческая международная организация. Она занимается вопросами безопасности полётов, в том числе расследованием причин крушения. Базируется в США.

Москва сразу после крушения "боинга" начала задавать вопрос, почему Киев разрешал пассажирским лайнерам летать над Донбассом, где власти Украины проводили вооружённую операцию против ДНР и ЛНР.

Ранее ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против РФ по поводу крушения MH17.