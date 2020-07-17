Нидерланды через шесть лет решились выяснить роль Киева в крушении MH17

В Нидерландах Фонд безопасности полётов по прошествии шести лет после крушения Boeing MH17 решил выяснить, почему власти Украины разрешили тогда полёты над местом вооружённого конфликта. Об этом сообщили в нидерландском МИД.
Ранее адвокат, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, сообщил, что власти этой европейской страны согласились изучить обстоятельства крушения с этой точки зрения.
Нужно отметить, что Фонд безопасности полётов — это некоммерческая международная организация. Она занимается вопросами безопасности полётов, в том числе расследованием причин крушения. Базируется в США.
Москва сразу после крушения "боинга" начала задавать вопрос, почему Киев разрешал пассажирским лайнерам летать над Донбассом, где власти Украины проводили вооружённую операцию против ДНР и ЛНР.
Ранее ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против РФ по поводу крушения MH17.
Напомним, Boeing 777-200, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев обвиняет в случившемся ополченцев ДНР, однако российские эксперты уверены, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Российская сторона обвинила следствие в предвзятости.