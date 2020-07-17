"Получал от него только респект". Киркоров поддержал кандидатуру Лукашенко на выборах

Народный артист России Филипп Киркоров поддержал кандидатуру действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах. Певец заявил, что альтернативы всё равно сейчас нет и что он не представляет республику без нынешнего лидера.

— Кого-то раздражает, что [ему] много лет, но если нет альтернативы? А если некому доверить [страну]? Вот я не представляю себе, как Белоруссия без Александра Григорьевича, — сказал Киркоров в эфире белорусского канала ОНТ.

Артист добавил, что сам он от Лукашенко получал исключительно добро, понимание, уважение и "респект", поэтому у него нет причин относиться к действующему главе республики негативно. Киркоров также подчеркнул, что если у кого-то с президентом личные счёты, то это их проблема.