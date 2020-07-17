Советский космонавт рассказал о шоке астронавтов NASA от космического туалета СССР

Как пояснил Владимир Джанибеков, американцам до этого приходилось использовать специальные пакеты.

В прошлом веке астронавты NASA не имели космического туалета и были вынуждены справлять нужду в специальные пакеты. Поэтому, когда они впервые увидели, что советские космонавты используют прообраз туалета на своих кораблях, у них это вызвало настоящий шок. Тем более что такое устройство было установлено ещё в аппарат, на котором летал Юрий Гагарин. Об этом на торжественном мероприятии к годовщине стыковки кораблей "Союз" и "Аполлон" рассказал лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков в Музее космонавтики.

— Ассенизационная установка нашего корабля вызвала шок у астронавтов на нашем корабле. Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан. У Филипченко (член дублирующего экипажа. — Прим. ред.) спрашивают: какой размер выходного устройства? Он пишет: "XXXL". Дамы выстраиваются в очередь за автографом к Анатолию Васильевичу. [Алексей] Леонов в стороне отдыхает, — сказал космонавт, работавший в те годы над организацией знакового полёта в составе советской делегации в Хьюстоне.

Как отметил Джанибеков, его изрядно удивило, что американские учёные не догадались до аналогичной разработки.

Отметим, в настоящее время на американском сегменте МКС установлен санузел российского производства. Хотя специальные пакеты также имеются, но теперь исключительно как запасной вариант. Хотя, как обещали в NASA, их новые корабли будут оснащены уже туалетами американского производства.