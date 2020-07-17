В Лондоне произошла стычка между армянами и азербайджанцами — видео

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В Лондоне около здания Посольства Армении произошло столкновение между армянами и азербайджанцами. Там представители двух стран проводили акции, поводом для которых стал возобновившийся вооружённый конфликт на границе двух закавказских республик.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как представители двух государств вступили в агрессивную перепалку, а затем в дело пошли кулаки. Участники акций избивали друг друга флагами и плакатами. В происходящее пришлось вмешаться полиции.