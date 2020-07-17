Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Лондоне произошла стычка между армянами и азербайджанцами — видео

В происходящее пришлось вмешаться полицейским.

1026

Видео © Соцсети

В Лондоне около здания Посольства Армении произошло столкновение между армянами и азербайджанцами. Там представители двух стран проводили акции, поводом для которых стал возобновившийся вооружённый конфликт на границе двух закавказских республик.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как представители двух государств вступили в агрессивную перепалку, а затем в дело пошли кулаки. Участники акций избивали друг друга флагами и плакатами. В происходящее пришлось вмешаться полиции.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях и опубликовали видеозапись обстрелов. Ранее в Азербайджане пригрозили Армении ударом по Мецаморской АЭС.

Выбор редакции

Loading...