Из-за аварии на ГЭС в Карелии произошёл выброс мазута в реку

В Карелии на Ондской ГЭС произошёл выброс мазута в реку. По предварительным данным, разлилось около 300 кг топлива. Об этом "Интерфаксу" рассказали в республиканском ГУ МЧС.

Напомним, в последнее время в России произошло сразу несколько крупных разливов топлива. В конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, был введён режим ЧС. По данным Росприроднадзора, причиной аварии могла стать просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак. Позже на Таймыре разлилось 20 тонн топлива в грунт при перекачке авиатоплива с танкера в резервуар, установленный на берегу.