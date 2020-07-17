Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест до конца октября

Бывший сенатор Рауф Арашуков, его отец Рауль, а также другие фигуранты дела будут находиться под арестом до конца октября. Так постановил сегодня Мосгорсуд по ходатайству следствия.
Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда. Ему предъявили обвинение по трём статьям. По данным следствия, Арашуков причастен к убийствам замглавы движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также к давлению на свидетеля убийства Жукова и участию в преступном сообществе.
А Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Лайф сообщал, что 26 декабря против него возбудили три новых уголовных дела.