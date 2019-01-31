Суд арестовал на два месяца отца сенатора Арашукова

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Суд арестовал на два месяца отца сенатора Арашукова

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца отца сенатора Рауфа Арашукова — Рауля по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС.

— Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласила решение судья Елена Ленская.

Ранее сообщалось, что Арашуков-старший свою вину в предъявленных обвинения не признаёт. Как сообщалось, под арест был также отправлен сам сенатор и его двоюродный брат Руслан.

Напомним, что вчера, 30 января, в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

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