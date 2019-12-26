Против Арашукова-старшего возбуждено ещё три уголовных дела

Сторона обвиняемого заявила, что следствие не уведомило их о новых делах должным образом.

В отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, обвиняемого в крупных хищениях, возбуждено ещё три уголовных дела. Как сообщил корреспондент Лайфа из зала суда, статья у всех одна — "Растрата".

— И вот сейчас мы узнаём ещё о как минимум трёх уголовных делах, возбуждённых по ст. 160 УК РФ ("Растрата") в отношении Рауля Арашукова, — заявил на заседании Басманного суда Москвы адвокат обвиняемого Владимир Постанюк.

По словам юриста, следствие не уведомило их о новых делах должным образом. Постанюк утверждает, что он и его подзащитный узнали о них сегодня во время суда.

Напомним, Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Свою вину в предъявленных обвинениях не признаёт. Под арест были также отправлены сам сенатор Рауф Арашуков и его двоюродный брат Руслан.