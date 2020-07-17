Влад Маленко — о Безрукове в роли Есенина: Это всё равно что резиновая женщина или безалкогольное пиво

Художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве Владислав Маленко с симпатией относится к народному артисту РФ Сергею Безрукову, называет его блестящим актёром, однако категорически не воспринимает его в роли поэта. Об этом Маленко рассказал в эфире шоу "Дайте сказать". Он признался, что сочувствует поколению, для которого Есениным стал Безруков.

— Это всё равно что вместо птицы была бы аппликация птицы, — рассуждает собеседник. — Есенин вообще про другое. Он вообще про другое, а попса, рынок попсы, он вот так рихтует. Это всё равно что резиновая женщина, или безалкогольное пиво, или любовь по телефону... Господи, как от этого грустно, что поколение достойно такого Есенина.

По словам Маленко, для него Есенин является автором, который "приносит удивление". Незадолго до эфира он перечитал статью "Ключи Марии", написанную Есениным в возрасте 23 лет, и вновь ощутил это чувство.