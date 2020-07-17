Составлен рейтинг самых опасных и безопасных районов Москвы

Северное Измайлово традиционно оказалось самым криминальным районом Москвы. Меньше всего опасностей в Мещанском районе столицы. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на исследование компании "Delta Системы безопасности".

Специалисты проанализировали более 50 тысяч вызовов, поступивших в столичные правоохранительные органы. Они пришли к выводу, что больше всего преступлений совершается в тех районах, где расположены рынки, вокзалы, промзоны, общежития мигрантов и ночные клубы.

Самой криминальной частью города оказался восток Москвы. В рейтинг самых неблагополучных районов там вошли Северное Измайлово, Перово и Преображенский. Однако попали в список и центральные районы — Пресненский и Таганский. Причиной их внесения в рейтинг оказалось наличие транспортно-пересадочных узлов и большое количество баров. Также среди опасных районов оказались Люблино, Хорошевский, Кунцево и Филёвский парк.

Согласно выводам аналитиков, на благоприятность района, влияет наличие дорогой, в том числе коммерческой, недвижимости, высших учебных заведений, офисов и камер наружного наблюдения. Исходя из этих критериев, самым безопасным оказался Мещанский район, а следом за ним — Раменки, где базируются МГУ и киностудия "Мосфильм".