В Калмыкии начальник колонии задержан по делу о пособничестве терроризму — видео

Главное следственное управление СК РФ по СКФО возбудило уголовное дело на начальника исправительной колонии №2 Павла Батаева. Он подозревается в пособничестве руководству террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).

Ещё одно — заведено на бывшего замначальника этой колонии Артура Цамаева. В его случае уже две статьи. Кроме указанной выше, это также п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах).

По версии следствия, в 2013 году уроженец Дагестана, который сидел в этой колонии, создал там террористическое сообщество. Он освободился в 2015 году и объявил себя главой незаконного вооружённого формирования. Ликвидирован он был в том же году при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В колонии до 2019 года в ряды экстремистов вступили около 100 осуждённых.

— Начальник исправительной колонии Батаев и бывший его заместитель Цамаев за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям указанного террористического сообщества — на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещённую экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций, других запрещённых предметов и веществ, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Также они предупреждали экстремистов о планируемых сотрудниками ФСИН обысках и досмотрах.

Батаев задержан. Следствие ходатайствует о его аресте. Цамаев уже по уголовному делу, возбуждённому по другим эпизодам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.