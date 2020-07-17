"Всё парализовано страхом". Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Находящаяся в США врач и телеведущая Елена Малышева рассказала своим подписчикам в соцсетях о панике в этой стране из-за коронавируса. Так, в Нью-Йорке закрыты многие заведения и магазины, а в те, куда ещё можно попасть, пускают по одному человеку, записывая при этом фамилию и e-mail покупателя. При этом Малышева отметила парадоксы. При таких страхах у населения и жёстких мерах ограничений количество заболевших CoViD-19 в городе уже более месяца находится на минимальном уровне.

— Тут, в Америке, всё парализовано страхом. Закрыто тотально всё. Люди тотально все в масках. Страхи такие. Причём в городе Нью-Йорке фактически уже даже нет заболевших. Количество заболевших почти сошло на нет. И держится, по-моему, второй месяц. А смертность — её просто нет. 33 человека, 17 человек на город в 12,5 миллиона [населения]. При этом город абсолютно парализован страхом. Не работают ни рестораны, ничего. Если ты приходишь в магазин, то только один. Записывают твою фамилию, e-mail, — заявила Малышева, добавив, что Москва и Россия на этом фоне выглядят адекватно.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству граждан с CoViD-19. В стране зарегистрировано более 3,5 миллиона случаев болезни, из них более 138 тысяч завершились смертью пациентов.