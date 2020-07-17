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Врач рассказал, может ли коронавирус передаваться через кондиционер

С некоторыми инфекциями такое случалось.

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Фото © Pixabay

Нет никаких доказательств, что коронавирус накапливается в комнатном кондиционере. Об этом сообщил врач общей практики Борис Шеляпин. Но, по его словам, в случае с новым вирусом речь идёт о возможности распространения заболевания через системы вентиляции.

Есть даже целая отрасль, которая называется "аэробиология". Она занимается изучением перемещения возбудителя в воздушной среде. Например, в 2002–2003 годах, когда изучали вспышку подобного синдрома в Гонконге, математически моделировали потоки воздуха и выяснили, что инфекция передавалась даже на расстоянии 60 метров. То есть с коронавирусом вопрос в системе вентиляции, — сказал медик в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом история знает примеры распространения пневмонических (касающихся органов дыхания) заболеваний через кондиционеры. Например, в 1976 году эти устройства стали звеном в передаче легионеллёза.

Напомним, в России за последние сутки коронавирус подтвердился у 6406 человек. Это следует из данных, опубликованных Федеральным оперштабом по мониторингу эпидемиологической ситуации. Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции составило 759 203.

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