Врач рассказал, может ли коронавирус передаваться через кондиционер

Нет никаких доказательств, что коронавирус накапливается в комнатном кондиционере. Об этом сообщил врач общей практики Борис Шеляпин. Но, по его словам, в случае с новым вирусом речь идёт о возможности распространения заболевания через системы вентиляции.

— Есть даже целая отрасль, которая называется "аэробиология". Она занимается изучением перемещения возбудителя в воздушной среде. Например, в 2002–2003 годах, когда изучали вспышку подобного синдрома в Гонконге, математически моделировали потоки воздуха и выяснили, что инфекция передавалась даже на расстоянии 60 метров. То есть с коронавирусом вопрос в системе вентиляции, — сказал медик в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом история знает примеры распространения пневмонических (касающихся органов дыхания) заболеваний через кондиционеры. Например, в 1976 году эти устройства стали звеном в передаче легионеллёза.