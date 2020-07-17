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Российские истребители перехватили норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем

В течение недели воздушную разведку вдоль границы России проводило больше 30 иностранных самолётов.

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Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолёт Р-3С "Орион" над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщил в пятницу российский Национальный центр управления обороной.

Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было, — уточнили в ведомстве.

Лайф уже сообщал, что в течение недели воздушную разведку вдоль границы России проводило 32 иностранных самолёта. Кроме того, к российским рубежам за минувшую неделю приближались четыре беспилотника.

Напомним, что в конце июня в России провели эксперимент по применению "стаи" истребителей под управлением Су-57. Отмечается, что такое построение повышает эффективность выполнения боевых задач.

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