Российские истребители перехватили норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем

Истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолёт Р-3С "Орион" над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщил в пятницу российский Национальный центр управления обороной.
— Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было, — уточнили в ведомстве.
Лайф уже сообщал, что в течение недели воздушную разведку вдоль границы России проводило 32 иностранных самолёта. Кроме того, к российским рубежам за минувшую неделю приближались четыре беспилотника.
Напомним, что в конце июня в России провели эксперимент по применению "стаи" истребителей под управлением Су-57. Отмечается, что такое построение повышает эффективность выполнения боевых задач.