Сотрудник Сбербанка уволился из-за обвинений в домогательствах и изнасиловании

SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров решил уволиться после выдвинутых в отношении него в социальных сетях обвинений в домогательствах и изнасиловании. По словам молодого человека, это решение он принял самостоятельно. Хотя ранее в компании сообщили, что он и другой обвинённый в аналогичном поведении сотрудник Сергей Миненко отстранены от работы на время проведения служебного расследования.

— Я сообщил работодателю, что считаю неправильным оставаться в Сбербанке. Это только моё решение. Нужно привести себя в порядок и начать заново. У меня есть на это силы — надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон. Чтобы всем стало лучше, — написал на своей странице в "Твиттере" Гафаров.