Рособрнадзор ответил на заявления о слишком сложном ЕГЭ по химии

В Рособрнадзоре прокомментировали жалобы на то, что в этом году Единый государственный экзамен по химии содержит слишком сложные задания. В ведомстве так не считают.

— Задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы, — заявили в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что материалы для ЕГЭ по химии обсуждались экспертами летом-осенью прошлого года. Выпускники могли заранее ознакомиться с документами, в которых раскрывалась суть заданий.

— Все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют этим документам, — добавили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появились жалобы на то, что ЕГЭ по химии в этом году очень сложный. В Интернете также опубликованы петиции с призывом скорректировать задания.