Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Рособрнадзор ответил на заявления о слишком сложном ЕГЭ по химии

В Интернете появились петиции с призывом упростить задания.

143
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Рособрнадзоре прокомментировали жалобы на то, что в этом году Единый государственный экзамен по химии содержит слишком сложные задания. В ведомстве так не считают.

Задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы, — заявили в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что материалы для ЕГЭ по химии обсуждались экспертами летом-осенью прошлого года. Выпускники могли заранее ознакомиться с документами, в которых раскрывалась суть заданий.

Все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют этим документам, — добавили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появились жалобы на то, что ЕГЭ по химии в этом году очень сложный. В Интернете также опубликованы петиции с призывом скорректировать задания.

Ранее Лайф рассказывал, что хакеры пытались взломать сайт с результатами ЕГЭ.

Выбор редакции

Loading...