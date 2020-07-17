Стало плохо на улице. Скоропостижно скончался экс-хоккеист "Лады" и "Вашингтон Кэпиталз"

Ушёл из жизни экс-хоккеист тольяттинской "Лады" и нижегородского "Торпедо" Алексей Тезиков. Спортсмену было 42 года, сообщается на официальном сайте волжского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Хоккеисту 16 июля стало плохо на улице. Он ушёл из жизни, не дождавшись бригады скорой помощи. Клуб "Лада" выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Алексея.

В профессиональном хоккее Тезиков играл с 1995 по 2015 год. Он был воспитанником "Лады" и дебютировал на взрослом уровне в этой команде. В 1997 году уехал из нижегородского "Торпедо" в США, где выступал за "Вашингтон Кэпиталз".

В 2003 году он вернулся в Россию и играл за "Ладу", новосибирскую "Сибирь", хабаровский "Амур", нижнекамский "Нефтехимик", "Торпедо" и череповецкую "Северсталь". В 2015 году завершил профессиональную карьеру и работал в хоккейной школе "Лады".